Scatti stipendiali non riconosciuti a Penitenziari in pensione | INPS costretto al pagamento

Anteprima24.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Ricorso dall’esito positivo, causa vinta al Tar di Napoli per alcuni dipendenti, dodici per la precisione, appartenenti alla Polizia Penitenziaria in quiescenza, tutti difesi dall’avvocato Davide D’Andrea. Azione legale nei confronti dell ‘INPS, difesa e rappresentata dall’avvocato Di Maio, che non ha riconosciuto loro, quando sono andati in pensione, i cosiddetti sei scatti stipendiali sul Trattamento di fine servizio, ex artt- 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387 e 1911. Il Tar si è pronunciato in favore dei dodici agenti, aderendo alla tesi dell’avvocato D’Andrea, ai quali sono stati riconosciuti i sei scatti e gli interessi maturati a partire dalla data di domanda di pensionamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

