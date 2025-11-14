Scaloni dopo Angola Argentina la soddisfazione del CT dell’Albiceleste | Buona prestazione non è mai facile contro queste squadre

Inter News 24 Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in amichevole contro l’Angola. Al termine del successo per 2-0 nell’amichevole contro l’Angola, il Commissario Tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha analizzato la prestazione della sua squadra. Il protagonista assoluto del match di Luanda è stato il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, autore del primo gol (su assist di Messi) e dell’assist vincente per il raddoppio firmato da Lionel Messi. L’analisi del CT Scaloni: “Non era facile contro la loro fisicità”. Scaloni ha promosso la squadra, pur con qualche riserva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scaloni dopo Angola Argentina, la soddisfazione del CT dell’Albiceleste: «Buona prestazione, non è mai facile contro queste squadre»

