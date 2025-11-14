Save the Children | adolescenti sempre più soli iperconnessi e senza spazi
Il XVI Atlante dell’infanzia (a rischio) curato da Save the Children arriva con un messaggio semplice e irriducibile: le adolescenze italiane chiedono ascolto. I curatori parlano di un viaggio «in città, campagne, scuole, comunità, palestre» per restituire le voci di chi ha tra 13 e 19 anni. La fotografia è nitida. In Italia solo una persona su 15 è adolescente, una minoranza numericamente fragile, esposta agli effetti di una demografia sfavorevole e a disuguaglianze che crescono proprio nella fase in cui la costruzione dell’identità è più vulnerabile. La condizione psicologica è il primo punto d’allarme. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
