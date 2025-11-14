Sanità il Tar dà ragione alla Regione sul piano di rientro

Napolitoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Poco fa una notizia importantissima per la sanità campana: il Tar ha accolto il nostro ricorso e ha diffidato il ministero della Salute a far uscire immediatamente la Regione Campania dal piano di rientro. Una battaglia vinta nell'interesse dei nostri concittadini e delle nostre famiglie". Ad. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

