Sanità il Tar dà ragione a De Luca | la Campania deve uscire dal piano di rientro

Salernotoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Ministero della Salute teneva bloccata la Campania nel piano di rientro senza nessun motivo”Lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso dell'inaugurazione di Luci d'Artista. “Il Tribunale Amministrativo della Campania (TAR) ha dato ragione alla nostra regione e ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Tar D224 Ragione