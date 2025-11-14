Sanità il Tar dà ragione a De Luca | la Campania deve uscire dal piano di rientro
“Il Ministero della Salute teneva bloccata la Campania nel piano di rientro senza nessun motivo”Lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso dell'inaugurazione di Luci d'Artista. “Il Tribunale Amministrativo della Campania (TAR) ha dato ragione alla nostra regione e ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
