Salerno tornano le Luci d' artista | De Luca all' inaugurazione
A Salerno si respira aria di Natale con l'accensione delle Luci d'Artista, la consueta e attesa esposizione d'arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine che durerà. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Da domani a Salerno tornano a splendere le "Luci d’Artista": Trenitalia aumenta le corse per gestire i visitatori #Salerno #PositanoNotizie #PNo - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, tornano le Luci d'artista: De Luca all'inaugurazione - A Salerno si respira aria di Natale con l'accensione delle Luci d'Artista, la consueta e attesa esposizione d'arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine che ... Riporta msn.com
A Salerno si respira aria natalizia. Inaugurata la XX edizione delle “Luci d’Artista” - Il Corso Vittorio Emanuele è addobbato con “ Il Mare d’Inverno ” poi nel quartiere Pastena c’è stata una seconda inaugurazione in Piazza Caduti di Brescia dov’è presente un albero di Natale, opera ... Scrive ondanews.it
Luci d’Artista 2025-26: Salerno si illumina tra miti e stelle - Le installazioni luminose, tra miti e natura, sostenute dalla Regione Campania, illumineranno la città fino al 1° febbraio. Scrive infocilento.it