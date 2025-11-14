Salerno il nuovo Piano per le aree industriali si aggiudica il Premio Urbanistica 2025
Un piano che ripensa il futuro del territorio produttivo salernitano all’insegna della sostenibilità, della qualità ambientale e dell’integrazione con la città. È questa la visione che ha portato il Piano di Assetto dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno a ottenere il Premio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
