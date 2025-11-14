Sabato 15 e domenica 16 novembre ricco weekend di corse all’Ippodromo Capannelle In programma anche i Japan Days

Ippodromo Capannelle è sempre super weekend. Questa settimana il doppio appuntamento è sabato 15 con il galoppo e domenica 16 con il trotto, due bellissime giornate di corsa accompagnate dal tradizionale e ormai amatissimo Mercatino Giapponese, per far vivere allo storico impianto romano due favolosi Japan Days SABATO 15 NOVEMBRE – GALOPPO Sei le corse in programma in questo sabato romano: tre classici Handicap Principali autunnali, sempre molto romantici e avvincenti, due condizionate ed un Handicap Limitato. Inoltre Capannelle fa il tutto esaurito di tris, con la TQQ ed entrambe le seconde tris in palinsesto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sabato 15 e domenica 16 novembre ricco weekend di corse all’Ippodromo Capannelle. In programma anche i Japan Days

