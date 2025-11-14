Runner morti svolta nella indagini | tutta la verità
La comunità dei runner veneti è sotto choc per due morti improvvise, avvenute a poche settimane di distanza, che coinvolgono atleti della stessa squadra amatoriale, la Team Km Sport di San Martino Buon Albergo. Anna Zilio, 39 anni, e Alberto Zordan, 48, sono stati trovati senza vita nelle rispettive abitazioni dopo un malore nel sonno, trasformando in giallo quello che sembrava il normale percorso di preparazione alle gare. Le Procure di Verona e Vicenza hanno aperto fascicoli distinti ma paralleli per far luce su queste morti ravvicinate. Entrambi gli atleti erano considerati appassionati e scrupolosi: Zordan si stava preparando alla maratona di Valencia, seguendo uno stile di vita attento e senza eccessi, mentre Anna era volto noto del podismo locale, molto presente nelle gare su strada. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Runner morti nel sonno, Anna Zilio aveva certificati medici falsi tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Stasera a “Incidente Probatorio”, condotto da Gabriele Raho Sarò in diretta a partire dalla mezzanotte sul canale 122 per parlare del caso dei due runner Anna Zilio e Alberto Zordan, i maratoneti veneti trovati morti nel sonno. Un approfondimento sulle indagin - facebook.com Vai su Facebook
Verona, runner morti nel sonno: spuntano i certificati falsi di lei, l’indagine si allarga - Due procure indagano sull’autenticità della documentazione e continuano a lavorare sulla connessione con la morte del collega Zordan, anche lui deceduto nel ... repubblica.it scrive
Il giallo dei maratoneti morti nel sonno. Spuntano certificati medici falsi - Il caso di Anna Zilio, la runner veronese trovata senza vita a ottobre e di Alberto Zordan, altro atleta della stessa squadra morto nel sonno a novembre ... Come scrive msn.com
Runner morti nel sonno, per la donna vecchi certificati medici falsi - È ritenuto falso un certificato medico di abilitazione all'attività agonistica, risalente al 2021 e relativo ad Anna Zilio, 39 anni, la runner veronese trovata senza vita in casa il 12 ottobre scorso, ... ansa.it scrive