Runner morti svolta nella indagini | tutta la verità

Caffeinamagazine.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità dei runner veneti è sotto choc per due morti improvvise, avvenute a poche settimane di distanza, che coinvolgono atleti della stessa squadra amatoriale, la Team Km Sport di San Martino Buon Albergo. Anna Zilio, 39 anni, e Alberto Zordan, 48, sono stati trovati senza vita nelle rispettive abitazioni dopo un malore nel sonno, trasformando in giallo quello che sembrava il normale percorso di preparazione alle gare. Le Procure di Verona e Vicenza hanno aperto fascicoli distinti ma paralleli per far luce su queste morti ravvicinate. Entrambi gli atleti erano considerati appassionati e scrupolosi: Zordan si stava preparando alla maratona di Valencia, seguendo uno stile di vita attento e senza eccessi, mentre Anna era volto noto del podismo locale, molto presente nelle gare su strada. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

