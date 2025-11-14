Roma 27enne precipitato da b&b | musica e viaggi le passioni di Leonardo Fiorini

(Adnkronos) – La musica come punto di riferimento, i video autoprodotti con gli amici e i viaggi raccontati sui social: erano le passioni di Leonardo Fiorini, di Isola del Liri, in provincia di Frosinone, il 27enne morto dopo essere precipitato dal balcone di un b&b in via San Calepodio, a Monteverde. Fiorini aveva frequentato il . L'articolo Roma, 27enne precipitato da b&b: musica e viaggi le passioni di Leonardo Fiorini proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari Vai su X

#Roma Un 27enne è morto dopo essere precipitato dal balcone di un B&B nel quartiere Monteverde: arrestato il 25enne che era in stanza con la vittima, è accusato di omicidio. Li hanno visti spintonarsi ripetutamente. A trovare il corpo i residenti. In corso in - facebook.com Vai su Facebook

Roma: 27enne morto dopo volo di 12 metri dal balcone di un b&b, arrestato il coinquilino - Un uomo di 27 anni e' morto dopo essere caduto dal balcone di un bed and breakfast situato al terzo ... iltempo.it scrive

Tragedia a Roma, 27enne muore precipitando da un B&B: in manette in 25enne - Tragedia a Roma, un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un B&B: in arresto un 25enne ... Da notizie.it

Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari - L'ipotesi è che tra lui e l'amico ci sia stata una lite ... Come scrive rtl.it