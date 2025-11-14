Riscaldare con il climatizzatore conviene | la nuova iniziativa Daikin che rimborsa i consumi
Per sostenere l’uso dei condizionatori anche in inverno, Daikin propone un’iniziativa che permetterà di avere un rimborso delle bollette in base ai consumi effettuati In Italia, sono 4,2 milioni le pompe di calore elettriche che rappresentano l’unico sistema di riscaldamento in edifici, abitazioni, uffici e attività commerciali. Secondo i dati dell’European Heat Pump Market Report 2025, rappresentano il 19% del totale dei dispositivi installati (oltre 23 milioni in totale), confermando l’Italia come secondo mercato europeo dopo la Francia. Un dato positivo per la transizione energetica, ma ancora molti italiani non sanno di possedere già una pompa di calore o non la considerano una reale alternativa alla caldaia. 🔗 Leggi su Newsagent.it
