Rilascio cancellato di splinter cell e le sue origini
possibilità di un nuovo capitolo per splinter cell: un ritorno in vista?. Da anni la serie Splinter Cell rappresenta uno dei maggiori successi di Ubisoft nel settore degli action stealth. La domanda costante tra gli appassionati è se questa icona possa tornare a?affascinare i giocatori con un nuovo titolo. A fare chiarezza sulle recenti vicende legate allo sviluppo e alla possibile rinascita del franchise, emergono informazioni sorprendenti che meritano di essere analizzate nel dettaglio. sviluppi recenti e abbandoni di progetti. il tentativo di rilancio nel 2017. Nel 2017, Ubisoft aveva avviato lo sviluppo di una nuova versione di Splinter Cell, guidata da un team formatosi da veterani appena usciti da Telltale Games. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Secondo il Regolamento comunitario sulla sicurezza della libera circolazione in Europa, la Carta d’Identità cartacea già rilasciata o – eccezionalmente – in corso di rilascio manterrà la sua validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Una mod di Splinter Cell rende inutile qualsiasi possibile remastered - Tom Clancy's Splinter Cell (2002) fu uno dei giochi più significativi di Xbox, perché modernizzò la concezione dei giochi stealth su console. Scrive multiplayer.it
Splinter Cell Remake: presto l'annuncio? Forse ci siamo - Michael Ironside è stato avvistato all'aeroporto di Denver diretto a Monaco, a poche ore dall'Opening Night Live della Gamescom, scatenando speculazioni sul possibile annuncio del Splinter Cell Remake ... Come scrive tomshw.it