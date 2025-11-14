Riapre il cinema teatro Paolo Grassi | al via la nuova stagione culturale

Brindisireport.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CISTERNINO - Si apre una nuova stagione per la cultura a Cisternino, con la rinascita del cinema teatro "Paolo Grassi". L'annuncio ufficiale è stato dato ieri, giovedì 13 novembre, durante una conferenza stampa nella sala del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Lorenzo Perrini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

riapre cinema teatro paoloUn cinema a due passi dal Duomo e il "Beauty hall": così sta cambiando uno dei palazzi storici di Milano - Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr: "Un luogo simbolo per Milano che stiamo restituendo alla città con una nuova energia". Scrive milanotoday.it

Teatro della Fortuna a Fano, riapre il foyer con 'Artemista' - Il foyer racconta l'arte a Fano", destinandosi così a tre mostre di artisti locali che accompagneranno il pubblico per tutto il periodo ... Riporta ansa.it

Pier Paolo Pasolini, il ministero della Cultura: "Pronti a riaprire la sua prima casa romana" - Ad annunciarlo, nel giorno del cinquantesimo anniversario della tragica scomparsa dell’intellettuale, assassinato il 2 novembre 1975, è il ministero ... Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Riapre Cinema Teatro Paolo