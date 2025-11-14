Riapre il cinema teatro Paolo Grassi | al via la nuova stagione culturale

CISTERNINO - Si apre una nuova stagione per la cultura a Cisternino, con la rinascita del cinema teatro "Paolo Grassi". L'annuncio ufficiale è stato dato ieri, giovedì 13 novembre, durante una conferenza stampa nella sala del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Lorenzo Perrini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

