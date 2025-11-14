Regionali Meloni e Leader centrodestra a Napoli per Cirielli | Campania è ancora partita aperta

Roma, 14 nov. (askanews) – Un passaparola casa per casa, piazza per piazza, quartiere per quartiere. Non è l’appello di Silvio Berlusconi a rispolverare la rubrica telefonica chiamando vecchi amici ed ex fidanzate, ma poco ci manca. I leader del centrodestra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini si ritrovano a Napoli per sostenere il candidato alla Regione Campania Edmondo Cirielli e tutti, davanti a un PalaPartenope gremito, sostengono che la difficilissima partita contro il candidato del campo largo Roberto Fico sia aperta. La premier Giorgia Meloni ammette che “la sfida è complessa” ma sbaglia chi la considera già scritta perché, spiega “la nostra storia dimostra che niente è scritto, dimostra che noi siamo nati per stravolgere ogni pronostico, lo abbiamo fatto molte volte”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it