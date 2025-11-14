Regionali Meloni e Leader centrodestra a Napoli per Cirielli | Campania è ancora partita aperta
Roma, 14 nov. (askanews) – Un passaparola casa per casa, piazza per piazza, quartiere per quartiere. Non è l’appello di Silvio Berlusconi a rispolverare la rubrica telefonica chiamando vecchi amici ed ex fidanzate, ma poco ci manca. I leader del centrodestra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini si ritrovano a Napoli per sostenere il candidato alla Regione Campania Edmondo Cirielli e tutti, davanti a un PalaPartenope gremito, sostengono che la difficilissima partita contro il candidato del campo largo Roberto Fico sia aperta. La premier Giorgia Meloni ammette che “la sfida è complessa” ma sbaglia chi la considera già scritta perché, spiega “la nostra storia dimostra che niente è scritto, dimostra che noi siamo nati per stravolgere ogni pronostico, lo abbiamo fatto molte volte”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
Regionali Campania, Napoli blindata per Meloni. Cirielli: «Cento euro al mese per chi ha la pensione minima» Vai su X
Verso le elezioni regionali, è il giorno della Premier Giorgia Meloni a Napoli. Al fianco di Edmondo Cirielli. - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, il Centrodestra ci crede. Meloni: 'Dite basta ai commedianti' - File e ressa da grande evento, cori "chi non salta comunista è", saltelli e qualche accenno di tarantella sul palco. Lo riporta ansa.it
Elezioni Regionali, a Napoli i leader del centrodestra. Meloni: “Fico denunciava il modello De Luca, ora ne fa parte” - Grande entusiasmo al Palapartenope di Napoli, quartiere Fuorigrotta, per i comizi dei leader del centrodestra, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajan ... Da strettoweb.com
Regionali Campania, oggi Giorgia Meloni a Napoli: comizio dei leader per spingere Cirielli - La giornata attesa da giorni nel centrodestra è arrivata: appuntamento alle 17. Secondo ilmattino.it