Regionali lo spot di Decaro è un appello per il voto | Non far decidere agli altri il futuro della Puglia sceglilo tu
"Non lasciar decidere agli altri, il 23 e 24 novembre vota chi vuoi, ma il futuro della Puglia sceglilo tu". Per lo spot della sua campagna elettorale, il candidato del centrosinistra, Antonio Decaro, punta tutto sul messaggio contro l'astensionismo: "Questa volta vi invito, semplicemente, ad. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Regionali, Decaro lancia la campagna elettorale: "Tutta la Puglia" e i temi chiave. «Centrodestra senza nome? Non mi condiziona» - Antonio Decaro lancia ufficialmente la campagna elettorale per le Regionali con uno spot social: lo slogan è "Tutta la Puglia", che alla fine del video di un minuto si scompone nelle sei sillabe ... Come scrive quotidianodipuglia.it
Risiko Regionali, Decaro rompe il silenzio: sono pronto. “Ma voglio essere un presidente libero” - Roma, 23 agosto 2025 – Pronto a candidarsi, ma non a fare il governatore dimezzato dalla presenza in Consiglio regionale dei predecessori. Si legge su quotidiano.net
Regionali Puglia, Decaro: «Pronto a candidarmi, ma voglio essere libero» - L'ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, rompe il silenzio sulla sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra e in un post su Fb dice «sono pronto a candidarmi» ma precisa ... Da ilmessaggero.it