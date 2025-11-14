Regionali Campania Salvini | Landini scioperante di professione

“Non possiamo che mandare un altro saluto a un amico dei lavoratori e delle lavoratrici che ha nel venerdì un giorno di riferimento. Non penserete mica a quello scioperante di professione che si chiama Maurizio Landini? Siete dei birbanti, è una coincidenza che lo sciopero è sempre di venerdì o di lunedì e mai di martedì o di mercoledì”. Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, nel corso del suo discorso dal palco del Palapartenope di Napoli in occasione della manifestazione elettorale del centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Campania, Salvini: "Landini scioperante di professione"

