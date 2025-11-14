Regionali Campania Salvini a Fico | Non c' e' la barca di cittadinanza paghi come tutti gli altri

“Se Fico vuole tenersi la barca, come tutti gli altri, paga quello che pagano tutti gli altri. Non c’è la barca di cittadinanza, non è un diritto acquisito”. Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, nel corso del suo discorso dal palco del Palapartenope di Napoli in occasione della manifestazione elettorale del centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

