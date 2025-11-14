Regionali Campania Salvini a Fico | Non c' e' la barca di cittadinanza paghi come tutti gli altri
“Se Fico vuole tenersi la barca, come tutti gli altri, paga quello che pagano tutti gli altri. Non c’è la barca di cittadinanza, non è un diritto acquisito”. Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, nel corso del suo discorso dal palco del Palapartenope di Napoli in occasione della manifestazione elettorale del centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Regionali Campania, la protesta degli studenti all'incontro con Roberto Fico - facebook.com Vai su Facebook
Campania, gattopardi ovunque: il dazio di Roberto Fico per vincere alle regionali. @lucadecarolis Vai su X
Regionali Campania, Salvini a Fico: "Non c'e' la barca di cittadinanza, paghi come tutti gli altri" - (LaPresse) "Se Fico vuole tenersi la barca, come tutti gli altri, paga quello che pagano tutti gli altri. Da stream24.ilsole24ore.com
Regionali Campania, Salvini: "A Fico affiderei solo chiavi della barca" - (LaPresse) "Che poi Fico è anche una persona simpatica probabilmente. Da stream24.ilsole24ore.com
Elezioni Regionali Campania, Meloni: “De Luca e Fico pensano di potersi prendere gioco di voi” - Salvini: “Fico ha sconfitto la sua, di povertà” Ultime battute della campagna elettorale in Cam ... Segnala fanpage.it