Regionali Campania Salvini | A Fico affiderei solo chiavi della barca

Lapresse.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Che poi Fico è anche una persona simpatica probabilmente. Ci puoi andare al San Paolo a vedere il Napoli. Ecco si, le uniche chiavi che gli darei sono quelle della barca. Il tuo conto in banca a chi lo fai gestire? A Fico? Che poi se hai due lire sul conto corrente, il giorno dopo per sconfiggere la povertà non trovi più niente sul tuo conto”. Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, nel corso del suo discorso dal palco del Palapartenope di Napoli in occasione della manifestazione elettorale del centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

regionali campania salvini a fico affiderei solo chiavi della barca

© Lapresse.it - Regionali Campania, Salvini: "A Fico affiderei solo chiavi della barca"

Contenuti che potrebbero interessarti

regionali campania salvini ficoRegionali Campania, Salvini a Fico: "Non c'e' la barca di cittadinanza, paghi come tutti gli altri" - (LaPresse) "Se Fico vuole tenersi la barca, come tutti gli altri, paga quello che pagano tutti gli altri. stream24.ilsole24ore.com scrive

regionali campania salvini ficoRegionali Campania, Salvini: "A Fico affiderei solo chiavi della barca" - (LaPresse) "Che poi Fico è anche una persona simpatica probabilmente. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

regionali campania salvini ficoElezioni Regionali Campania, Meloni: “De Luca e Fico pensano di potersi prendere gioco di voi” - Salvini: “Fico ha sconfitto la sua, di povertà” Ultime battute della campagna elettorale in Cam ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Salvini Fico