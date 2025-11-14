Regionali Campania Salvini | A Fico affiderei solo chiavi della barca
“Che poi Fico è anche una persona simpatica probabilmente. Ci puoi andare al San Paolo a vedere il Napoli. Ecco si, le uniche chiavi che gli darei sono quelle della barca. Il tuo conto in banca a chi lo fai gestire? A Fico? Che poi se hai due lire sul conto corrente, il giorno dopo per sconfiggere la povertà non trovi più niente sul tuo conto”. Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, nel corso del suo discorso dal palco del Palapartenope di Napoli in occasione della manifestazione elettorale del centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Regionali Campania, Napoli blindata per Meloni. Cirielli: «Cento euro al mese per chi ha la pensione minima» Vai su X
Regionali Campania, la protesta degli studenti all'incontro con Roberto Fico - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Salvini a Fico: "Non c'e' la barca di cittadinanza, paghi come tutti gli altri" - (LaPresse) "Se Fico vuole tenersi la barca, come tutti gli altri, paga quello che pagano tutti gli altri. stream24.ilsole24ore.com scrive
Regionali Campania, Salvini: "A Fico affiderei solo chiavi della barca" - (LaPresse) "Che poi Fico è anche una persona simpatica probabilmente. Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Elezioni Regionali Campania, Meloni: “De Luca e Fico pensano di potersi prendere gioco di voi” - Salvini: “Fico ha sconfitto la sua, di povertà” Ultime battute della campagna elettorale in Cam ... Come scrive fanpage.it