Regionali Campania Meloni | Sfida già scritta? Noi nati per stravolgere i pronostici

Lapresse.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Molti ritengono che la sfida in Campania sia già scritta. Solo che io ricordo che la mia e la nostra storia dimostra che niente è scritto e che noi siamo nati per stravolgere i pronostici. Dicevano che non saremmo mai andati al governo della nazione e lo abbiamo fatto. Poi dicevano che saremmo caduti dopo sei mesi e siamo il terzo governo più longevo della storia”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco del Palapartenope, a Napoli, nel corso del suo intervento a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra a presidente della Regione Campania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

