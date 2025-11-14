Regionali Campania Meloni e Tajani cantano sul palco Chi non salta comunista è' '

La premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani cantano "Chi non salta comunista è" sul palco del Palapartenope per l'iniziativa a sostegno del candidato di centrodestra a presidente della Regione Campania Edmondo Cirielli. Meloni riceve dalla platea un fascio di fiori e invita gli alleati per un selfie.

