Referendum | Sisto ' tanti comitati per Sì segnale chiaro volontà cambiamento su giustizia'

Iltempo.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “La riforma non è uno scontro con la magistratura né un braccio di ferro politico. È un intervento pensato nell'interesse dei cittadini e degli stessi magistrati. Si inserisce in una tradizione che va da Calamandrei a Moro e Falcone, un percorso autorevole che Forza Italia porta avanti da trent'anni. La nascita di tanti comitati per il Sì conferma il sostegno di voci insospettabili. Un segnale chiaro che il Paese chiede una giustizia più equilibrata e moderna”. Così il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, intervenendo al Congresso dell'Aiga. “Si dice spesso, e a sproposito, che la riforma sulla separazione delle carriere non velocizzi il processo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

