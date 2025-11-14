Referendum Nordio apre al duello tv col presidente del comitato per il No E lui lo sfida | Accetto volentieri l’invito

“ Accetto volentieri l’invito del ministro Carlo Nordio a un confronto sulla riforma costituzionale. Sarà un’occasione per discutere nel merito del disegno di legge e per informare i cittadini. Senza polarizzazioni né conflitti, con uno spirito costruttivo”. Il giurista Enrico Grosso, leader del comitato per il No creato dall’ Associazione nazionale magistrati, prova a stanare il Guardasigilli nella partita a scacchi che è diventata l’organizzazione del primo duello tv tra “pesi massimi” sul referendum. Da Nordio, infatti, non è arrivato un vero e proprio invito: il ministro però ha aperto per la prima volta a un confronto con Grosso, dopo che nei giorni scorsi aveva indicato il presidente dell’Anm Cesare Parodi come unico sfidante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Nordio apre al duello tv col presidente del comitato per il No. E lui lo sfida: “Accetto volentieri l’invito”

