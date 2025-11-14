Rappresentatività Sindacati Uil Scuola | Registriamo la maggior crescita per iscritti D’Aprile | Risultato straordinario

Tra i sindacati rappresentativi la Uil Scuola Rua è l'organizzazione che registra la maggior crescita in termini di iscritti. Il sindacato - si legge in una nota della Uil Scuola Rua - raggiunge il 17,22% di rappresentatività, con un incremento di +0,80%, e supera la soglia di 127.230 iscritti, con 20.832 adesioni in più rispetto al triennio precedente.

