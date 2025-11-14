Rappresentatività FLC CGIL primo sindacato | Il risultato è frutto di un grande consenso

Dopo dieci anni la FLC CGIL torna a essere il primo sindacato, il più rappresentativo nella Scuola, nell’Università, nella Ricerca e nell’Alta formazione artistica e musicale secondo l’Accertamento rappresentatività per il triennio 2025-2027 effettuato dall’ARAN. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sabato 15 novembre alle ore 10:30 parteciperò alla Sala CGIL di Udine (via G.B. Bassi 36) per la presentazione del libro “La controriforma permanente. La #scuola italiana tra mercato e guerra” con Marina Boscaino e Antonio Mazzeo (in collegamento vide - facebook.com Vai su Facebook

Rappresentatività Scuola 2025-27: FLC CGIL supera CISL FSUR per un soffio, ANIEF si consolida. Tra i Presidi, ANP resta leader indiscussa. I dati - 27 vedono una sfida serrata tra FLC CGIL e CISL FSUR per il primo posto nel Comparto Istruzione, con ANIEF che si conferma sesta forza. Secondo orizzontescuola.it

Elezioni Fondo Espero per la scuola, la Cgil Flc è la sigla più votata - Il Fondo nazionale per la pensione complementare dei lavoratori della scuola, non ha fini di lucro e il suo unico obiettivo è quello di permettere a docenti e ... Da ilsecoloxix.it

Flc/Cgil Vda, Mauro Tamborin è il nuovo segretario - Prende il posto di Simona D'Agostino, che rimane nella segreteria regionale composta anche da Stefano Mauro e Davide Vinci. Come scrive ansa.it