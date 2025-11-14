Rappresentatività ANP cresce ancora e si conferma primo sindacato dei DS | Preziosa responsabilità

L’ARAN ha pubblicato i dati aggiornati sulla rappresentatività sindacale per l’area Istruzione e Ricerca, riferiti al triennio 2025-2027. La rilevazione, basata sui dati al 31 dicembre 2024, evidenzia un ulteriore rafforzamento dell’ANP, che passa dal 42,80% al 44,12%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

