Rapina in gioielleria con l' auto di suo padre ma l' uomo è morto da 40 anni | furto sventato a Vetralla

Ha ricevuto una telefonata surreale, quanto preoccupante, da un uomo che si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri. È successo nella giornata di venerdì 14 novembre a donna di Vetralla. La chiamata, sin dall'inizio sospetta, si è poi rivelata un tentativo di raggiro, ma fortunatamente non. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

