PS2 OSDMenu Raggiunge la Stabilità | Tutto sulla Release v1.00

Finalmente! Dopo mesi di sviluppo e testing, OSDMenu v1.0.0 ha visto la luce, segnando il primo rilascio stabile e completo di questo ambizioso progetto. Nato come evoluzione dei patch per OSDSYS e HDD OSD basati su Free McBoot 1.8, OSDMenu si propone come una soluzione moderna e potente per personalizzare l'avvio della tua PlayStation 2. Questa release non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio punto di arrivo, che porta con sé una lunga serie di miglioramenti, nuove funzionalità e un'affidabilità senza precedenti GRAZIE A PCM720 Cosa è OSDMenu?. In poche parole, OSDMenu è un insieme di patch e strumenti che modificano il sistema operativo interno della PS2 (OSDSYS) e il browser dell'hard disk (HDD OSD), permettendoti di avviare homebrew, giochi e applicazioni direttamente dal menu di sistema.