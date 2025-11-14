Pronostici ammoniti | la tripla del sabato
Tre nomi da cerchiare in giallo in vista delle gare in programma questo week-end Con diverse gare valide per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali che potrebbero fungere da autentico spartiacque, si prospetta un week-end piuttosto palpitante anche in chiave ammoniti. Tra le tante, fari puntati soprattutto su Svizzera-Svezia che dovrebbe configurarsi come una gara intensa e caratterizzata da molti colpi di scena. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ecco perché lo studio del match in questione può risultare utile anche in chiave ammoniti. Un nome da tenere sicuramente in considerazione è ad esempio quello di Hien che in questo primo scorcio di stagione ha denotato gravi lacune se attaccato in velocità con una certa continuità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
