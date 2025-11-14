Pozzuoli maxi operazione al porto | sequestri e raffica di sanzioni
Controlli interforze contro commercio abusivo e violazioni stradali: sequestrati 40 kg di pesce. Pozzuoli – Nella mattinata di ieri, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione interforze al porto di Pozzuoli per contrastare la vendita abusiva di prodotti ittici e verificare il rispetto delle normative portuali e stradali. L’intervento ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo, i Carabinieri della Stazione locale e la Polizia Municipale. Durante i controlli, sono state identificate 16 persone e ispezionati 8 pescherecci. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondisci con queste news
? Il mare è rispetto. La Lega Navale è un porto sicuro. Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne , la Lega Navale Italiana - Sezione di Pozzuoli aderisce alla campagna "Cima rossa"! Lega Navale Italiana Comune di Pozz - facebook.com Vai su Facebook
Pozzuoli, consegnato il pontone: attracchi nel porto più sicuri per i traghetti - Si avvia a conclusione una di quelle storie amministrative che per mesi si sono trascinate tra rinvii, attese e promesse. Si legge su ilmattino.it
Dalla Sardegna alle Marche, maxi operazione antidroga: tra gli arrestati anche un camionista di Porto Recanati. Sequestrati 123 kg di cocaina, 7 di eroina e armi da guerra - Maxi operazione antidroga del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari sotto la guida della Direzione distrettuale antimafia. Segnala corriereadriatico.it
Al porto di Pozzuoli un pontone anti bradisismo - Al porto di Pozzuoli hanno preso il via i lavori per l'installazione del pontone che permetterà di risolvere il problema dell'innalzamento delle banchine causato dal bradisismo. Come scrive ansa.it