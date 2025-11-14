Pozzuoli maxi operazione al porto | sequestri e raffica di sanzioni

Controlli interforze contro commercio abusivo e violazioni stradali: sequestrati 40 kg di pesce. Pozzuoli – Nella mattinata di ieri, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione interforze al porto di Pozzuoli per contrastare la vendita abusiva di prodotti ittici e verificare il rispetto delle normative portuali e stradali. L’intervento ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo, i Carabinieri della Stazione locale e la Polizia Municipale. Durante i controlli, sono state identificate 16 persone e ispezionati 8 pescherecci. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it