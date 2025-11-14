I modemrouter moderni dispongono di tante funzionalità innovative e spesso inutili ma praticamente tutti (anche quelli più costosi) presentano un limite fisico insormontabile, su cui possiamo fare ben poco: il segnale Wi-Fi non è sufficientemente potente da poter coprire tutta la nostra casa, specie se sviluppata su più piani o su una superficie superiore ai 120 metri quadri (un appartamento indipendente, una villa o una villa con giardino). Se abbiamo la fortuna di avere un'abitazione spaziosa e non sappiamo come coprirla tutta con il segnale Internet, in questa guida abbiamo raccolto tutti i metodi utili per portare Internet in ogni piano e angolo della casa, così da poter sempre navigare alla massima velocità anche nelle stanze al piano superiore, nella cantina, nella soffitta e perfino in giardino. 🔗 Leggi su Navigaweb.net