Pizzi sulla lotta scudetto | Vedo un campionato equilibrato l’Inter dopo il derby non avrà avversari difficili

Inter News 24 . Le parole dell’ex calciatore. Intervenuto a TMW Radio, l’ex calciatore Fausto Pizzi ha analizzato la corsa Scudetto. Vede un campionato molto equilibrato, senza una fuga. Il Napoli è in difficoltà a causa di scontri diretti (Atalanta, Roma) e Champions. L’ Inter, dopo il derby, avrà un calendario migliore, ma la Champions League toglie energie. La Roma è solida, ma deve trovare i gol delle punte. Su Beppe Marotta, Pizzi ha aggiunto: crede che il presidente nerazzurro voglia un giorno un ruolo federale per ristrutturare il calcio italiano e trovare nuovi talenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

