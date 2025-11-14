Piscinola Nunzia Cappitelli trovata morta in casa con una ferita alla testa | ascoltato il compagno

L’allarme dei vicini e la bottiglia rotta vicina al corpo. La porta dell’appartamento era chiusa. Nessun rumore da ore. Poi l’allarme dei vicini, il corridoio affollato, il silenzio pesante e una scena che ha gelato il sangue agli agenti: il corpo di Nunzia Cappitelli, 51 anni, disteso sul pavimento del soggiorno, una ferita netta alla testa e accanto una bottiglia di vetro in frantumi. È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 14 novembre in piazza Sant’Alfonso, a Piscinola, un quartiere periferico che questa volta si è ritrovato davanti a un enigma cupo e inquietante. Una ferita che non convince gli investigatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

