Piscinola Nunzia Cappitelli trovata morta in casa con una ferita alla testa | ascoltato il compagno
L’allarme dei vicini e la bottiglia rotta vicina al corpo. La porta dell’appartamento era chiusa. Nessun rumore da ore. Poi l’allarme dei vicini, il corridoio affollato, il silenzio pesante e una scena che ha gelato il sangue agli agenti: il corpo di Nunzia Cappitelli, 51 anni, disteso sul pavimento del soggiorno, una ferita netta alla testa e accanto una bottiglia di vetro in frantumi. È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 14 novembre in piazza Sant’Alfonso, a Piscinola, un quartiere periferico che questa volta si è ritrovato davanti a un enigma cupo e inquietante. Una ferita che non convince gli investigatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Argomenti simili trattati di recente
Outfit Burlon €179,99 Acquista in comode rate sul nostro sito ilarystore.com Pagamento alla consegna Consegne veloci 🇮🇹Spedizioni in tutta Italia 🇮🇹 ° Ci troviamo in via Napoli a Piscinola 47/49 Info in direct o whatsapp 3382544861 - facebook.com Vai su Facebook
Nunzia Cappitelli trovata morta nel suo appartamento, ha una ferita alla testa. Il compagno (denunciato per maltrattamenti) interrogato - Nunzia Cappitelli, 51 anni, è stata rinvenuta senza vita nel pomeriggio di oggi, 14 novembre, in un appartamento di piazza Sant'Alfonso, nel quartiere di ... Scrive leggo.it
Giallo a Piscinola: Nunzia Cappitelli trovata senza vita nel suo appartamento, non si esclude il femminicidio - Una lesione alla testa alimenta i sospetti: gli investigatori vagliano ogni pista, compresa quella dell’omicidio ... Secondo ilgazzettinovesuviano.com
Nunzia trovata morta in casa a Marianella, prende quota l’ipotesi dell’omicidio - Potrebbero essere coinvolte terze parti nella morte di Nunzia Cappitelli, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua casa di Marianella. Scrive internapoli.it