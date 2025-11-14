Pio Esposito non ha intenzione di fermarsi Dopo la rete in Moldavia vuole ripetersi con la Norvegia

Inter News 24 Pio Esposito pronto a ripetersi in nazionale: il classe 2005 ha messo nel mirino la rete contro la Norvegia a San Siro. Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter, ha ricevuto oggi importanti elogi su Tuttosport, che lo considera l’unica alternativa credibile a Mateo Retegui e Moise Kean nel reparto offensivo della Nazionale italiana. Esposito, che ha dimostrato di essere un punto di riferimento importante per la squadra, è visto come il favorito per partire da titolare nella prossima partita contro la Norvegia, soprattutto in assenza di Kean, attualmente indisponibile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito non ha intenzione di fermarsi. Dopo la rete in Moldavia, vuole ripetersi con la Norvegia

Altre letture consigliate

"Giro Esposito" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

TONI ESPOSITO IN PIAZZA BUOZZI E NOTTE DI CAPODNANO IN PIAZZA FOSSE ARDEATINE DOVE SARÀ SISTEMATA ANCHE LA PISTA DI GHIACCIO Varato nelle linee principali il calendario della manifestazioni natalizie curato in particolare dagli asses - facebook.com Vai su Facebook

Pio Esposito: Secondo gol in Nazionale e sogno San Siro sempre più vicino - Francesco Pio Esposito sta vivendo un periodo che definire intenso è riduttivo. Scrive stadiosport.it

Pio Esposito, più gol in Nazionale che in Serie A: i numeri del baby bomber dell'Inter - Nell'ultimo mese e mezzo Pio Esposito ha già archiviato tutte le prime volte, scrollandosi di dosso un bel pò di pressione che poteva iniziare a diventare complicata da gestire. Secondo ilmessaggero.it

Blitz a San Siro per Pio Esposito: due BIG per Inter-Kairat - L’attaccante classe 2005, già protagonista dopo pochi mesi dal ritorno all’ Inter, si è ritagliato ... Scrive passioneinter.com