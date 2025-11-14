Pio Esposito il bomber da trasferta anche per l’Italia | domenica può avere l’occasione per colmare quella sua lacuna!

Inter News 24 L’obiettivo. Francesco Pio Esposito ha messo di nuovo la firma su un successo dell’Italia. Il giovane attaccante dell’ Inter, classe 2005, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Nella difficile trasferta di Chisinau, è stato lui a rendere meno imbarazzante il tabellino del match contro la Moldavia, siglando nel finale la rete del definitivo 2-0. Un gol che ha messo in sicurezza una vittoria sofferta, confermando l’ottimo feeling del centravanti con la maglia azzurra, con cui dimostra una media realizzativa da veterano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito il bomber da trasferta anche per l’Italia: domenica può avere l’occasione per colmare quella sua lacuna!

