Perché l’ex sindaco Barbieri non risolse a suo tempo la situazione per la mancanza di interesse pubblico?

Ilpiacenza.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Risibili dichiarazioni in conferenza stampa da parte dei principali leader dell'opposizione ancora una volta impegnati a gongolare di fronte a problemi che altri oggi cercano di risolvere e che invece loro hanno per 5 anni, dal 2017 al 2022, ignorato». È il commento del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

