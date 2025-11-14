Perché la crisi fra Cina e Giappone non è soltanto regionale

Ilfoglio.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strette di mano e i sorprendenti sorrisi fra il leader cinese Xi Jinping e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, al loro primo incontro del 31 ottobre scorso, quando Takaichi era a capo d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

perch233 crisi cina giapponeGiappone e Cina sono ai ferri corti su Taiwan - Secondo Sanae Takaichi, una guerra della Cina per Taiwan rappresenterebbe una minaccia esistenziale per il Giappone. Lo riporta startmag.it

perch233 crisi cina giapponeCina-Giappone, rapporti tesi per Taiwan. Pechino minaccia: “Se Tokyo si intromette subirà una sconfitta pesante” - Dopo le dichiarazioni della neo premier nipponica sull’indipendenza di Taipei, e le minacce della Cina, Pechino ha protestato ufficialmente ventilando il possibile uso della forza ... Da msn.com

Pechino si scontra col Giappone su Taiwan, gli Usa di Trump temono lo spionaggio della Cina: sale la tensione - Pechino richiama il Giappone dopo le dichiarazioni su Taiwan: gli Usa di Trump autorizzano nuove armi mentre la Cina preme su sicurezza e spionaggio ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Crisi Cina Giappone