Perché la crisi fra Cina e Giappone non è soltanto regionale
Le strette di mano e i sorprendenti sorrisi fra il leader cinese Xi Jinping e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, al loro primo incontro del 31 ottobre scorso, quando Takaichi era a capo d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
LA CRISI SECONDO EINSTEIN (VALE ANCHE PER LO SPORT) La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’ - facebook.com Vai su Facebook
Giappone e Cina sono ai ferri corti su Taiwan - Secondo Sanae Takaichi, una guerra della Cina per Taiwan rappresenterebbe una minaccia esistenziale per il Giappone. Lo riporta startmag.it
Cina-Giappone, rapporti tesi per Taiwan. Pechino minaccia: “Se Tokyo si intromette subirà una sconfitta pesante” - Dopo le dichiarazioni della neo premier nipponica sull’indipendenza di Taipei, e le minacce della Cina, Pechino ha protestato ufficialmente ventilando il possibile uso della forza ... Da msn.com
Pechino si scontra col Giappone su Taiwan, gli Usa di Trump temono lo spionaggio della Cina: sale la tensione - Pechino richiama il Giappone dopo le dichiarazioni su Taiwan: gli Usa di Trump autorizzano nuove armi mentre la Cina preme su sicurezza e spionaggio ... Lo riporta virgilio.it