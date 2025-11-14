Pauroso incidente lungo la variante atterra anche l’elisoccorso
Perugia, 14 novembre 2025 – Grave incidente stradale nella serata del 14 novembre in prossimità dell’uscita per Tavernelle, nel comprensorio del Trasimeno. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto ha richiesto un tempestivo e complesso intervento da parte dei soccorritori. I vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto, operando per mettere in sicurezza la strada e liberare i feriti dalle vetture. Una volta liberati, i feriti sono stati immediatamente affidati alle cure del personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche l’elisoccorso regionale, "Nibbio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
