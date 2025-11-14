Pattarello e Cianci firmano il successo | l’Arezzo torna capolista

AREZZO – L’Arezzo supera il Bra 2-1 e si riprende il primo posto, almeno per due sere, in attesa del Ravenna. La gara si accende subito. Un cross teso di De Col manda in confusione la difesa ospite. La respinta è corta. Chierico arriva in corsa e calcia forte e rasoterra. Renzetti non trattiene. Pattarello è il più rapido e viene steso da Pautassi. L’arbitro indica il rigore e il controllo al monitor conferma la decisione. Dal dischetto va lo stesso Pattarello. Conclusione bassa, precisa, che passa sotto il portiere. È l’1-0. Un gol che vale il sesto centro stagionale, conferma del suo peso offensivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

