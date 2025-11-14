Paolo Rossi categorico sulla Nazionale | Fuori luogo le proteste contro l’Italia di Gattuso vi spiego perchè dico questo – VIDEO

Paolo Rossi analizza le proteste dei tifosi italiani contro la squadra di Gattuso: il problema non è la Nazionale ma l'intero sistema calcio. L' Italia di Gennaro Gattuso continua il suo complicato percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. La partita disputata ieri sera, giovedì 13 novembre, in casa della Moldavia, ha lasciato strascichi polemici. Il match, che ha visto tra i titolari anche l'esterno della Juventus Andrea Cambiaso, non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi presenti a Chisinau. Al termine della gara, infatti, una parte dei sostenitori Azzurri ha inscenato una rumorosa protesta contro la squadra e il CT, manifestando il proprio disappunto per un cammino verso la qualificazione diretta (che sembra ormai sfumata a favore della Norvegia ) decisamente al di sotto delle attese.

