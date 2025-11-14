Pallanuoto Serie A1 femminile 2025-2026 | Plebiscito Padova sorprende il Trieste nell’anticipo
Si apre con un risultato a sorpresa la giornata numero sette della Serie A1 di pallanuoto al femminile. Big match a Padova nell’anticipo: il Plebiscito è riuscito ad imporsi di misura sulla Pallanuoto Trieste con il risultato di 9-8. Colpaccio da parte delle padrone di casa che riescono a portarsi avanti nel risultato nel terzo quarto (prima metà di gara in equilibrio) e difendono il vantaggio fino alla fine, grazie ad una Emma Bacelle stellare, autrice di quattro reti e anche della marcatura decisiva. CS PLEBISCITO PD-PN TRIESTE 9-8 CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle 4, F. Bozzolan, E. Monterubbianesi 2, A. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
FIN Campionato 2025/26 Pallanuoto Femminile Serie A1 7^ giornata - ven 14.11.25 ore 19.30 piscina CS Plebiscito Padova PLEBISCITO Padova ? PN Trieste Il Plebiscito affronta la terza sfida casalinga consecutiva nell'arco di dieci giorni. D - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: Plebiscito Padova sorprende il Trieste nell’anticipo - Si apre con un risultato a sorpresa la giornata numero sette della Serie A1 di pallanuoto al femminile. Riporta oasport.it
Pallanuoto Trieste femminile a Padova: il tanto atteso "derby" del Trivento - Venerdì 14, la Pallanuoto Trieste nel campionato di serie A1 femminile, giocherà contro il Plebiscito Padova, presso la piscina del Centro Sportivo Plebiscito, con inizio alle ore 19. Secondo triestecafe.it
Pallanuoto femminile, Serie A1 2025-2026: settima giornata spezzettata. Anticipo tra Plebiscito e Trieste - Tutto pronto per il settimo turno del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Lo riporta oasport.it