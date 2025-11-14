Pallanuoto femminile esordio vincente per Cosenza e Brizz nelle qualificazioni di Conference Cup
Inizia al meglio la prima avventura continentale in assoluto per Cosenza e Brizz Nuoto, impegnate nel primo turno delle qualificazioni della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: le calabresi e le siciliane vincono all’esordio nel Qualification Round I e si avvicinano al passaggio del turno. La Smile Cosenza Pallanuoto, guidata da Gaetano Occhione, vince nel Girone B contro le padrone di casa romene dell’Alba Iulia, battute con un nettissimo 3-13. Le calabresi volano con il poker di Rozic e le triplette di Misiti e Morrone: gara indirizzata già nella prima metà, con l’1-3 del primo quarto e l’1-6 dell’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it
