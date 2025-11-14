Pagliuca crede nell’Inter | È la mia favorita per lo scudetto Chivu ha dato vigore alla squadra anche se avevo quel timore

Inter News 24 . Le sue parole. Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter e Sampdoria, sarà il protagonista della prossima puntata di ‘Dribbling’ su Rai Due. Nell’anticipazione, ha eletto la sua favorita per lo Scudetto. Inter favorita, Chivu promosso. Pagliuca ha indicato l’Inter: temeva una crisi d’identità dopo aver perso tutto l’anno scorso, ma ha lodato il tecnico Cristian Chivu per essere entrato in punta di piedi e aver ridato vigore alla squadra. La difesa di Conte e la critica ai portieri moderni. 🔗 Leggi su Internews24.com

