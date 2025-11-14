Ottovolante Ballando con le Stelle | Andrea Delogu è tornata cosa è successo a Giovanni Pernice
Roma, 14 novembre 2025 - Andrea Delogu è tornata ufficialmente a Ballando con le Stelle 2025. Dopo due puntate di assenza in seguito al grave lutto che ha colpito la sua famiglia con la morte del fratello diciottenne Evan, la conduttrice ha rimesso piede in sala prove e domani, sabato 15 novembre in Prima serata affronterà la sfida per rientrare in gara. Le coppie in ballottaggio. Cosa è successo a Giovanni Pernice. Le coppie in ballottaggio. Fra i due spareggianti la terza gode? Sembrerebbe questo il destino più probabile per Andrea Delogu. Che insieme al maestro Nikita Perotti sarà protagonista dello spareggio di inizio puntata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
