Osservatori esterni prove Invalsi 2026 | funzioni requisiti e compensi Scadenze bandi USR IN AGGIORNAMENTO

14 nov 2025

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per le rilevazioni Invalsi 202626. Le prove inizieranno il 2 marzo con gli studenti maturandi. L'articolo Osservatori esterni prove Invalsi 2026: funzioni, requisiti e compensi. Scadenze bandi USR IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

