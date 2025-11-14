Osservatori esterni prove Invalsi 2026 | funzioni requisiti e compensi Scadenze bandi USR IN AGGIORNAMENTO
Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per le rilevazioni Invalsi 202626. Le prove inizieranno il 2 marzo con gli studenti maturandi. L'articolo Osservatori esterni prove Invalsi 2026: funzioni, requisiti e compensi. Scadenze bandi USR IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Osservatori esterni prove Invalsi 2026: avvisi USR con scadenza entro il 13 gennaio. NOTA
Osservatori esterni prove Invalsi 2026: avvisi USR con scadenza entro il 13 gennaio. NOTA - L'INVALSI ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali una nota con cui avvia, come ogni anno, le procedure organizzative legate alla rilevazione nazionale degli apprendimenti per l'anno scolastico 2
Scuola, al via da domani le prove Invalsi. Si comincia con i maturandi. Cosa sapere - non servono a dare un voto agli studenti e non sono connesse alle consuete attività di valutazione che i docenti svolgono in aula.
Prove INVALSI al via per i maturandi: tutto quello che c'è da sapere - Una lunga "staffetta" scolastica al via con gli studenti della quinta superiore nel mese di marzo, prosegue il mese successivo con quelli di terza media