«Questa terra non è un problema da risolvere ma una città millenaria da celebrare, una grandezza che va riconquistata insieme». In un Palapartenope gremito a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania, dal cui palco sono intervenuti tutti i leader del centrodestra, Giorgia Meloni ha richiamato l’orgoglio di Napoli, della sua grande storia, del suo grande potenziale, troppo spesso mortificato da « narrazioni che vedevano e che volevano questo popolo rassegnato, piegato ». E invece Napoli trasmette «l’energia di una città magnifica, di una regione unica che non deve chiedere scusa a nessuno ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Orgoglio contro rassegnazione, Meloni infiamma Napoli a sostegno di Cirielli