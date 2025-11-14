Il nuovo OnePlus 15 entra ufficialmente in scena e alza l’asticella nel mercato Android premium. Prestazioni elevate, autonomia fuori scala e un’integrazione dell’ Intelligenza Artificiale al centro dell’esperienza d’uso. C’è però un dettaglio che fa rumore: il lancio negli Stati Uniti è momentaneamente bloccato dalla FCC, lasciando in stand-by uno dei mercati più strategici per il brand. Con questo flagship, OnePlus punta a consolidare la propria reputazione nel settore high-end, sfruttando una piattaforma hardware di ultima generazione e un ecosistema software sempre più orientato alla personalizzazione. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - OnePlus 15: AI evoluta, batteria record e display super fluido