Omicidio Pierina scontro tra rivali Archiviata la denuncia di Manuela Bianchi | Valeria non l’ha perseguitata

Rimini, 14 novembre 2025 – Il gip di Rimini ha archiviato l’indagine per atti persecutori a carico di Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, l’uomo imputato dell’ omicidio di Pierina Paganelli avvenuto nell’ottobre del 2023 in via del Ciclamino. La Bartolucci era stata denunciata da Manuela Bianchi, l’ex amica e vicina di casa, nonché nuora di Paganelli. La relazione extraconiugale tra la Bianchi e Dassilva e la reazione di Valeria. La Bianchi, in passato, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale proprio con il marito della Bartolucci. “Dinanzi al carattere scomposto e plateale degli atteggiamenti avuti dalla Bartolucci - ha ricordato la giudice - e manifestati in una fase di choc fisiologico per la sua vita, non ha fatto seguito alcun episodio successivo che potrebbe suggerire un intento persecutorio cosi come ipotizzato dalla difesa della Bianchi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

