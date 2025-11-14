Oggi niente TvPlay? Torniamo domenica sera dopo Italia-Norvegia

Tvplay.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi TvPlay riposa, niente live, ma non vi preoccupate non vi lasciamo fuori. Torniamo domenica sera dopo Italia-Norvegia per raccontare la partita degli azzurri. Anche se servirà solo per le statistiche sarà una gara molto importante per far crescere la consapevolezza del gruppo azzurro. (TvPlay) Subito dopo la gara sentiremo Matteo Fantozzi lamentarsi di Gattuso, Enrico Camelio esaltare Gianluca Mancini e poi ancora Carlo Roscito infuriarsi per i due Mondiali saltati con Riccardo Meloni a stuzzicarlo. Appuntamento a domenica ore 23. 🔗 Leggi su Tvplay.it

