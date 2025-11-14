offerte in corso: la promozione Black Friday di Fangamer. La diffusione di merchandise ufficiale legato a titoli di videogiochi, sia indie che AAA, rappresenta una consolidata strategia di marketing per gli sviluppatori e i rivenditori. Fangamer, noto negozio specializzato in gadget e abbigliamento legati al mondo videoludico, annuncia una significativa promozione legata al Black Friday, valida fino alla prima settimana di dicembre. Questa iniziativa consente ai fan di accedere a una vasta gamma di prodotti, tra cui abbigliamento, spille, dischi in vinile, peluche e molto altro, con sconti e novità stagionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Offerte imperdibili sul merchandise di giochi indie e triple-a nel black friday di fangamer