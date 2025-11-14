Nunzia Cappitelli trovata morta in casa a Napoli | interrogato un giovane che aveva denunciato Ipotesi femminicidio

Si chiamava Nunzia Cappitelli la donna di 51 anni trovata morta nel pomeriggio del 14 novembre in un appartamento di piazza Sant’Alfonso, nel quartiere napoletano di Piscinola. Nell’abitazione dove la donna è stata trovata priva di vita con un’unica ferita alla testa, la polizia scientifica ha eseguito accertamenti per ore ed è stata trovata una bottiglia di vetro in frantumi: gli inquirenti e gli investigatori lasciano ancora aperte tutte le ipotesi e sarà ora l’autopsia a dire se si è trattato di un femminicidio o se sia morta in seguito ad una caduta accidentale. A scoprire il cadavere della vittima è stato un suo conoscente, che si è recato a casa sua intorno alle 15 e avrebbe trovato la porta socchiusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

